Россия начнет выпуск аналогов западных лекарств в случае отказа от поставок

28 мар. 11:23

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о том, что в стране может быть налажено производство аналогов медикаментов, которые ранее завозились из-за рубежа.

"Если нам перестанут поставлять, мы будем производить свое. Поэтому, просто не надо нас заставлять это делать. Мы готовы приобретать все цивилизованным образом", – сказал глава ведомства, предупредив, что если производители откажутся от поставок, то может быть применена процедура принудительного лицензирования, тогда Россия будет производить их собственными силами.