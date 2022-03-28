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Россия начнет выпуск аналогов западных лекарств в случае отказа от поставок

Россия начнет выпуск аналогов западных лекарств в случае отказа от поставок

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о том, что в стране может быть налажено производство аналогов медикаментов, которые ранее завозились из-за рубежа.

"Если нам перестанут поставлять, мы будем производить свое. Поэтому, просто не надо нас заставлять это делать. Мы готовы приобретать все цивилизованным образом", – сказал глава ведомства, предупредив, что если производители откажутся от поставок, то может быть применена процедура принудительного лицензирования, тогда Россия будет производить их собственными силами.

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