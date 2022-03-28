В России отложили запуск лоукостера Citrus

28 мар. 11:15

Авиакомпания S7 отложила запуск лоукостер Citrus из-за нехватки самолетов.

"Авиакомпания S7 приостановила запуск программ лоукостера Citrus в Омской области. Это связано с ограничением поставок воздушных судов A320neo, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы", - сообщили в пресс-службе омского аэропорта.

Новый лоукостер получил сертификат эксплуатанта в начале февраля 2022 года. Ожидалось, что продажа билетов стартует в апреле, а перелеты - в июле. В настоящее время в летнем расписании аэропорта Омска нет информации о рейсах нового перевозчика.

Citrus должен базироваться в аэропортах Омска и Казани, планировалось, что он станет вторым базовым перевозчиком в регионе.