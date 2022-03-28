В мире сократится число продукции Apple

28 мар. 11:04

Компания Apple сообщила своим поставщикам о снижении производственных заказов на выпуск смартфонов и наушников, пишет Reuters со ссылкой на отчет агентства Nikkei.

Как отмечают источники, компания пересмотрела планы на производство iPhone и AirPods. В Apple намерены сократить в будущем квартале на 20% производство iPhone SE – число запланированных устройств сократится на два-три млн единиц. Количество iPhone 13 сократится на два млн экземпляров. Также сокращены заказы на беспроводные наушники AirPods на 10 млн единиц.

Подчеркивается, что причинами данного решения стала ситуация вокруг Украины и надвигающаяся инфляция. В компании заявили, что в ближайший квартал спрос на электронику снизится, поэтому в компании сократили число запасов на складах.

Специалисты полагают, что на фоне мировых событий цепочка поставок была нарушена на нефтяном, энергетическом и сырьевом рынках. По мнению аналитиков, надвигающаяся инфляция приведет к низкому спросу на бытовую электронику. Кроме того, снижение производства может быть связано с ограничением поставок техники в Россию, где, по данным IDC, в прошлом году Apple реализовала порядка пяти млн iPhone.