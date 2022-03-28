Льготная ипотека в новостройках вырастет до 12% с 1 апреля

28 мар. 11:02

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать с 1 апреля увеличить ставку по льготной ипотеки в новых домах до 12% и повысить предельный размер кредита.

"Правительству РФ обеспечить: внесение с 1 апреля 2022 года изменений в условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке, должна составлять не более 12% годовых на весь срок кредита, а максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных субъектов Российской Федерации", - говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения по изменению условий программы - 31 марта 2022 года.

Также президент поручил сохранить действующие условия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, программы дальневосточной и сельской ипотеки. Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.