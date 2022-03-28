Четыре человека погибли в результате пожара в Костанае

28 мар. 11:00

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Костанае, сообщает ДЧС Костанайской области.

Уточняется, что возгорание произошло в одном из домов по улице Тобольская Костаная. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

"На месте пожара обнаружено обгоревшее тело гражданина 1988 года рождения. Его сожительница 1985 года рождения скончалась в карете скорой помощи при доставлении в больницу. В соседней комнате пожарные нашли тела двух девочек 2011 и 2013 годов рождения. Они находились в гостях у родственников", - приводит сообщение Sputnik Казахстан.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Причины возгорания устанавливаются: назначен ряд экспертиз, в том числе и пожаротехническая, передает Sputnik Казахстан.