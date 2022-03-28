Россия переведет газовый экспорт на рубли до 31 марта

28 мар. 11:00

Президент России Путин поручил кабинету министров, Центробанку и "Газпрому" до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными государствами, сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству РФ в целях реализации пункта 1 настоящего перечня поручений утвердить директиву представителям России в Совете директоров публичного акционерного общества "Газпром" по внесению изменений в действующие контракты по поставкам природного газа в части изменения валюты платежа по таким контрактам на рубль, при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования", - сказано в сообщении.

Кроме того, президент поручили Центробанку РФ совместно с Кабмином обеспечить возможность проведения платежей, которые обеспечивают оплату газа по контрактам, переведенным на оплату поставок на рубль "в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений, включая приобретение покупателями газа рублей на внутреннем валютном рынке".

Стоит добавить, что реализовать все перечисленные меры необходимо до 31 марта, ответственным назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.