Озеро розовых фламинго будут охранять в Дагестане

28 мар. 10:17

Озеро Аджи, также известное как Папас, в Дагестане получило статус особо охраняемой зоны, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Водоем – место гнездования, миграционных остановок и зимовки самых разнообразных и редких птиц, в том числе фламинго.

"Прекрасное озеро Аджи (Папас) и его обитатели: исчезающие виды животных, краснокнижные птицы и фламинго — теперь под особой защитой", - говорится в сообщении. Уточняется, что необходимость этой меры давно назрела.

По словам главы республики Сергея Меликова, это не последняя мера по решению проблем экологии в регионе.