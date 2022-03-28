"Газпром" продолжает транзит газа через Украину на максимальном уровне

28 мар. 10:16

В понедельник транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме контрактных обязательств "Газпрома".

Согласно данным оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 109,5 млн кубометров при максимуме около 109,6 млн кубометров.

Транзит по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу в Германию остается невостребованным "Газпромом". С 15 марта газопровод работает в режиме реверса - газ идет из Германии в Польшу.

Отопительный сезон в Европе завершается, с 19 марта закачка газа в ПХГ начала превышать отбор из них, свидетельствуют данные Ассоциации операторов ГТС Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).