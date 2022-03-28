Шесть человек были выписаны после массового отравления в Каспийске

28 мар. 9:58

Число пациентов, проходящих лечение в Каспийской центральной городской больнице (ЦГБ) после случая массового отравления, составило 45, шесть за последние сутки были выписаны.

Ранее сообщалось, что с 19 по 27 марта в Каспийске были госпитализированы с признаками кишечной инфекции 68 человек, в том числе 61 ребенок. Тяжелых случаев заболевания нет.

В медучреждении уточнили, что новых госпитализаций за истекшие сутки нет. "Сегодня из стационара Каспийской ЦГБ выписано 6 пациентов, пролеченных от кишечной инфекции, состояние остальных 45 – с улучшением", - говорится в сообщении. Уточняется, что в скором времени, оставшиеся пациенты также будут выписаны.