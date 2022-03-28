Пожар унес жизни женщины и ребенка в Дагестане

28 мар. 9:52

Жертвами пожара в доме многодетной семьи в горах Дагестана стали мать и ребенок, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

"В понедельник утром в селе Анди Ботлихского района Дагестана загорелся частный двухэтажный жом, в котором проживали девять человек (отец, мать и семеро детей). После ликвидации открытого горения в доме были обнаружены тела женщины и ребенка", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в уничтожении возгорания были задействованы 59 человек и три единицы техники. Сейчас идет разбор завалов.