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Горнолыжный сезон в Сочи продлится до конца майских праздников

Горнолыжный сезон в Сочи продлится до конца майских праздников

Горнолыжный сезон в горах Сочи планируется закрыть к 10 мая, рассказала ТАСС  операционный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

"Горнолыжный сезон курорт Красная Поляна планирует закрыть традиционно, последним среди горных курортов - 10 мая. Вечерние катания будут работать по погодным условиям в зависимости от снежного покрова на высотах 1 460-960 м над уровнем моря", - пояснила она.

Перепечаева уточнила, что сноупарк в горной долине Цирк-2 будет открыт также до 10 мая: он расположен на высоте 2 050 м.

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