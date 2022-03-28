Горнолыжный сезон в Сочи продлится до конца майских праздников

28 мар. 9:51

Горнолыжный сезон в горах Сочи планируется закрыть к 10 мая, рассказала ТАСС операционный директор курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

"Горнолыжный сезон курорт Красная Поляна планирует закрыть традиционно, последним среди горных курортов - 10 мая. Вечерние катания будут работать по погодным условиям в зависимости от снежного покрова на высотах 1 460-960 м над уровнем моря", - пояснила она.

Перепечаева уточнила, что сноупарк в горной долине Цирк-2 будет открыт также до 10 мая: он расположен на высоте 2 050 м.