Теракт в Израиле: ИГИЛ взял на себя ответственность

28 мар. 9:40

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на город Хадера в Израиле, сообщает Reuters.

Ранее, 27 марта, в результате инцидента погибли два человека, еще шестеро получили ранения. В МИД Израиля осудили нападение, назвав "кровавым терактом". Преступники открыли стрельбу из автоматического оружия по полицейским на улице Герберта Самуэля. Нападавших удалось нейтрализовать.

Как подчеркивает агентство со ссылкой на службу безопасности страны, злоумышленники являлись арабскими гражданами Израиля и сочувствовали запрещенной группировке.