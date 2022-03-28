Ростуризм: продажа туров за границу по большинству направлений приостановлена

28 мар. 9:33

Российские туроператоры прекратили продажу туров по большинству зарубежных массовых направлений, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается поездок за рубеж – то на сегодняшний день все туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству массовых направлений до нормализации ситуации с авиарейсами", - заявила она.

По словам Догузовой, решения по новым полетным программам будут приниматься после возвращения домой всех российских туристов, застрявших за границей.

Она призвала россиян ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности.

В настоящее время домой удалось вернуть порядка 85 тыс человек - свыше 90% организованных туристов. Больше всего российских туристов остается в Египте - около 4 тыс человек