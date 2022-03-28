В России опровергли возможный дефицит поставки бумаги

28 мар. 9:24

К середине апреля в России стабилизируются поставки офисной бумаги, дефицита не будет, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

"Ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться к середине апреля, объясняет Минпромторг", - сказано в Telegram-канале "Объясняем.рф" со ссылкой на ведомство.

В министерстве напомнили, что в настоящее время в стране действуют три крупнейших производителя офисной бумаги, которые, помимо внутреннего рынка, работали и на экспорт в зарубежные страны.

"С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства", - подчеркнули в Минпромторге.