Власти Армении мечтают о третьей Карабахской?.. 

В ближайшее время может начаться третья Карабахская война, - пишет телеграмм-канал Баграмян 26, ссылаясь на резкое обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.



"Российские миротворцы сумели предотвратить наступление азербайджанских военных, начавшееся на линии разграничения, при этом, несмотря на вмешательство российских миротворцев и приостановку боевых действий, азербайджанские военные по-прежнему отказываются возвращаться на исходные позиции", - пишут армянские СМИ, утверждая, что Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента.



В то же время Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, в котором говорится: "Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку совершить диверсию против подразделений Азербайджанской Армии. В результате принятых незамедлительных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить. Об инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр".



В Министерстве обороны Азербайджана заверили, что Баку привержен трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушал его положений, с сожалением отметив, что до сих пор не завершен вывод армянских боевиков с азербайджанской земли в соответствии с пунктом 4 данного заявления. Таким образом, нарушает положения заявления Армения, а не Азербайджан. "Учитывая вышеизложенное, Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана", - призвали в ведомстве.



Создается впечатление, что в Армении стараются любыми силами отсрочить, а еще лучше – предотвратить подписание мирного договора с Азербайджаном, хотя власти страны и продолжают заявлять, что не намерены отклоняться от повестки мира, - пишет газета "Паст". Так, эксперт аналитического центра "Энакет" Шираз Хачатрян уверен, что в действительности, сколько бы власти ни говорили о повестке мира, они сами знают, что ситуация – безвыходная, и сиюминутными решениями ничего не могут сделать.



"В такой ситуации говорить о повестке мира – абсурд. Например, меня удивляет, на каких расчетах они основываются, когда предлагают зеркальный отвод войск? Это не что иное, как преступное предложение", - заявил Хачатрян, имея в виду заявление Пашиняна о предложенном зеркальном отводе войск на участке Ерасха (северная граница Нахчыванской АР Арменией). Эксперт убежден, что власти просто не в состоянии дать простые решения проблемам, а мирный процесс - это всего лишь иллюзия властей.



Свою лепту в раздувание пожара третьей Карабахской войны вносит и оппозиция: под сомнение ею уже ставится необходимость в российском миротворческом контингенте. Армянская сторона "должна быть способной бороться и решать свои проблемы вне зависимости от ожиданий, связанных с нашим стратегическим партнером и странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - написал в своем аккаунте в одной из соцсетей депутат парламента от оппозиционной фракции "Честь имею", бывшей РПА Сержа Саргсяна, Тигран Абрамян. В своих словах он "понизил" Россию от союзника до всего лишь партнера Армении.



"Независимо от того обстоятельства, кто и какие ожидания связывает с Россией, странами-сопредседателями или другими, все равно, если у нас не будет желания решить нашу проблему, бороться, никто за нас наш вопрос не решит. Нас могут поддержать, нам могут посодействовать или помочь, но никто вместо нас не сделает нашей работы", - написал он.



Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время правительственного часа в парламенте объявил ответственными за аварию на газопроводе в Карабах российскую сторону. "Авария, или не знаю даже как назвать, поскольку это не авария, во всех случаях, закрытие подачи газа или вентиля произошло в зоне ответственности миротворцев", - сказал он, пишет газета "Грапарак".



Дальше всех пошла председатель постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян, заявив, что "эти инциденты – сигнал о том, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, по сути, уже не действует", - пишет газета "Жоховурд".



Впрочем, неудивительно: антироссийская пропаганда в Армении – это результат невнятной политики правящей партии, а поскольку сейчас все внимание России направлено на Украину, в зоне ответственности российских миротворцев постоянно инициируются мелкомасштабные провокации.