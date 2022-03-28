Украинский кризис приведет к голоду в Северной Африке?

28 мар. 9:14

Аналитик Всемирной продовольственной программы – органа по продовольственной помощи в системе ООН – Эуженио Дакрема выразил мнение, что последствия кризиса вокруг Украины могут привести к продовольственной катастрофе в ряде стран Северной Африки.

"Что касается пшеницы, то всплеск мирового спроса сочетался с сокращением предложения из-за неурожая в разных частях света... а также снижения российского экспорта", - приводит слова эксперта ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Il Fatto Quotidiano.

По его словам, повышение цен на удобрения приведет к уменьшению их использования, что, в свою очередь, негативно отразится на урожайности. "Все это в первую очередь скажется на наиболее уязвимых странах, где ситуация будет ухудшаться. Это в первую очередь Египет, Тунис, Ливия, Марокко, Ирак, Ливан, Судан и Йемен", - обратил внимание он.