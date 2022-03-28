Зачем армянским сепаратистам нужен "второй фронт"

На минувшей неделе парламентские фракции "Армения" и "Честь имею" внесли в повестку дня Национального собрания проект заявления, обвинив Азербайджан в терроризме в отношении Республики Армения. Принятие парламентской инициативы было спешно провалено большинством членов фракции "Гражданский договор", позволив националистическому блоку в очередной раз обвинить партию действующего премьера Никола Пашиняна в пособничестве "турецко-азербайджанскому тандему".

Фракции "Армения" и "Честь имею" также поспешили обвинить Баку в "дискредитации миротворческой миссии Российской Федерации на территории Карабаха", заявляя о нарушениях гуманитарного права. В том же документе националисты умудрились сделать реверанс в отношении российских миротворцев, заметив также, что урегулирование армяно-азербайджанского кризиса возможно в рамках Минской группы ОБСЕ. Однако лейтмотивом заявления стало истерическое заключение, согласно которому Азербайджан – "враг, готовый в период проведения спецоперации российских ВС на территории Украины, ударить в тыл российской дипломатии". Однако националистический фронт армянской оппозиции успел разгадать коварный план и готов всеми силами привлечь международное внимание, в том числе Москвы, к угрозе открытия "второго фронта".

В период проведения спецоперации, которая сопровождается масштабным санкционным и дипломатическим давлением, российский военный контингент в Карабахе, может оказаться в уязвимом положении. Поэтому едва ли можно удивиться тому, что привыкшая играть на эмоциях армянская националистическая оппозиция попыталась использовать международное напряжение в целях дестабилизации ситуации в зоне проведения миротворческой миссии.

Зачем воинствующим реваншистом потребовалось именно сейчас сеять панику среди армянской общественности? В этом не в последнюю очередь заинтересованно правление партии "Дашнакцутюн", большинство филиалов которой располагается в странах Евросоюза. Создавая иллюзию борьбы, националисты привлекают внимание европейцев, ратующих за защиту христианских культур Востока. Иллюзия влиятельности дашнаков в пределах Армении в нынешних геополитических условиях может конвертироваться в поддержку европейских политиков, готовых использовать фактор "любви к армянам" для участия в политических процессах на территории Южного Кавказа.

Любые сомнения, в том числе на дипломатическом уровне, открывают широкое пространство для политического маневра. И здесь прослеживается почерк армянского национализма, способного взращивать на почве бесконечного обсуждения механизмов преодоления кризиса всё новые и новые противоречия. Удачным стечением обстоятельств для оппозиции может быть спровоцированная угроза безопасному пребыванию российских военных в зоне проведения миротворческой миссии. Тогда реваншисты будут искать слабые места в российско-азербайджанских отношениях, в результате чего расследование многочисленных случаев нарушения режима прекращения огня в период с конца февраля и по конец марта, а также повреждения единственного газопровода на деоккупированной территории Азербайджана, станет затруднительным.

Примечательно, армянские националисты стараются всё громче заявить о своей поддержке спецоперации РФ, призывая российскую дипломатию не доверять азербайджанским коллегам. Учитывая, что Москва не станет оказывать военно-политическую поддержку прозападной линии Никола Пашиняна, реваншисты попытаются удержаться в пространстве армянской политики и стать единственной альтернативой партии Пашиняна.

Очередная военная авантюра способна окончательно смести режим Никола Пашиняна. Новая война – страшный сон для главы армянского Кабмина, который может рассчитывать исключительно на внутрипартийную поддержку. Армия, церковь, силовые структуры, полулегальные ветеранские организации не доверяют премьеру. Поэтому в стремлении сместить Пашиняна с занимаемой должности "второй фронт" может оказаться наиболее эффективным средством, нежели протестные акции.