Юг России прогреется до +24

28 мар. 7:55

Холодное начало недели на юге Европейской России сменится летней погодой с температурами до 24 градусов тепла к выходным, поделился прогнозом научный руководитель Роман Вильфанд.

"На юге России к среде произойдет резкое изменение погоды. Температура будет на 4-5 градусов выше нормы, а к концу рабочей недели уже до 6 градусов выше нормы. Там будет настоящее лето к выходным", - сказал он.

"В Сочи в ночь на вторник будет 1 градус, а потом уже больше 15 градусов, а дальше уже 20-22 градуса", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что в Краснодаре в четверг столбики термометров днем будут подниматься выше 20 градусов тепла, а в пятницу и субботу температура будет 22-24 градуса.