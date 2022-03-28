В Грузии отменили ношение масок на улице

28 мар. 7:38

Начиная с понедельника, 28 марта, в Грузии отменяется масочный режим на улицах. Это связано с с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

Также упраздняется: "количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, обязательная самоизоляция для граждан Грузии, которые въезжают в страну без ПЦР-теста. До этого непривитые граждане Грузии без теста направлялись на 5-дневную самоизоляцию, дистанционный режим работы для сотрудников компаний, которые работали не из офисов", передает Sputnik Грузия.

В то же время ношение масок по-прежнему обязательно в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте.