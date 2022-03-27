Азербайджан не выводил военных из села Фаррух в Карабахе – Минобороны страны

27 мар. 23:26

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления российского оборонного ведомства и заявило, что позиции азербайджанских военных в селе Фаррух в Карабахе не изменились, - сообщает сайт министерства.

"Информация о выводе частей азербайджанской армии с этих позиций не соответствует действительности. Наша армия полностью контролирует оперативную ситуацию", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

В министерстве также опровергли сообщения о пострадавших азербайджанских военных и нарушении режима прекращения огня.