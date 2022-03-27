СМИ: Ушел из жизни первый президент Азербайджана

27 мар. 23:20

В Москве в возрасте 83 лет ушел из жизни первый президент Азербайджана Аяз Муталибов, - пишут СМИ.

"Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Его не стало на 84-м году жизни", - передает РИА Носоти со ссылкой на радио Asan и на невестку Муталибова.

Аяз Муталибов родился в Баку 12 мая 1938 года. Он был председателем Госплана Азербайджанской ССР, председателем Совета министров АзССР (1989-1990), первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана (1990-1991).

В сентябре 1991-го он был избран президентом Азербайджана, но должность занимал всего несколько месяцев - в начале марта 1992 года Муталибов подал в отставку под давлением Народного фронта Азербайджана.

В мае того же года он попытался вернуть пост, но через день вынужден был покинуть страну, после чего жил в Москве.