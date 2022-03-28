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Жителю Ставрополя вручили благодарность от СКР

Следственный комитет России

Житель села Северное Александровского округа получил от Александра Бастрыкина благодарность за спасение трехлетней девочки, сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Весть о пропаже ребенка появилась 1 сентября 2020 года. Было возбуждено уголовное дело, несколько суток в поисках участвовали полицейские, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и просто неравнодушные сельчане. Помогала и семья Гаджимурада Газимагомедова. Именно он 4 сентября обнаружил девочку в трех километрах от ее дома в глубоком лесном овраге. Ребенок не мог выбраться из ловушки самостоятельно.

"Ваше неравнодушие, чуткость и смекалка спасли жизнь ребенку", - сказал глава управления СКР по Ставрополью Игорь Иванов, передавая благодарность.

ФОТО Следственный комитет России
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