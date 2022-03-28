Грузинские кинематографисты совершат рабочий визит в Голливуд

28 мар. 3:21

Представители кинематографа Грузии съездят в Голливуд с 5 по 15 июня в рамках рабочего визита по госпрограмме "Снимай в Грузии". Об этом сообщает агентство "Производи в Грузии".

Цель визита - наладить связи между грузинскими компаниями и ведущими американскими студиями, включая Universal Pictures, Disney, HBO и т.д.

Участники визита также примут участие в главной конференции Американской гильдии продюсеров - Produced By Conference, одна из целей - популяризации Грузии как места для съемок.

Заявку на участие в программе необходимо подать не позднее 5 апреля, передает Sputnik Грузия.