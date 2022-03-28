Первый оптово-распределительный центр откроется летом в Ингушетии

28 мар. 1:19

Первый в Ингушетии оптово-распределительный центр "Магас" заработает в июне 2022 года, сообщил замминистра сельского хозяйства республики Илез Келигов.

По его словам, поручение о строительстве центра дал глава республики Махмуд-Али Калиматов, оно идет уже второй год.

"На данный момент готовы боксы, рассчитываем на открытие центра в июне текущего года", - цитирует Келигова ТАСС.

Он пояснил, что оптовый распределительный центр станет одним из ключевых флагманов в обеспечении продовольственной безопасности, так что он необходим республике.

Чиновник добавил, что в центре будут регулярно проводиться продовольственные ярмарки, где будут продаваться "сельскохозяйственная продукция, рыба, мясо, колбасы, консервы, овощи и борщевой набор", причем по ценам ниже рыночных на 20-25%.