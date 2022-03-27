В Анапе пройдет всероссийская велогонка

27 мар. 23:09

Всероссийские соревнования по велоспорту стартуют в Анапе 30 марта.

Участие в соревнованиях примут около 170 спортсменов из 21 региона России. Поучаствовать в гонке смогут спортсмены 15-61 лет.

Соревнования в групповых гонках на 80 км назначены на 30 и 31 марта, 8 и 9 апреля. Маршрут гонки: станица Гостагаевская - станица Натухаевская.

10 апреля велосипедисты сразятся в дисциплине "критериум", им предстоит преодолеть 30 км городских улиц.

Победители велогонки в Анапе получат право участвовать в финале XI летней Спартакиады учащихся России-2022 в Ижевске.