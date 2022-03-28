Обзор СМИ Кавказа 21 - 27 марта

Рост животноводства в Северной Осетии показывает положительную динамику. По данным газеты "Северная Осетия", в минувшем году производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий увеличилось на 29,6%. При этом прибавка отмечается как в сельскохозяйственных организациях, так и крестьянско-фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Добились животноводы роста и в производстве молока. В хозяйствах всех категорий оно составило 198,1 тыс. тонн при плане 191,5 тыс. тонн (в 2020 году – 176,5 тыс. тонн). Отдельно в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей надоили 37,3 тыс. тонн при плане 34,4 тыс. тонн (в 2020 году – 34 тыс. тонн). Если сравнивать уровень производства молока в данной категории хозяйств со среднегодовым за предшествовавшие пять лет, то прирост еще значительнее – без малого 10 тыс. тонн. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия относят его на счет комплексной реализации мер по развитию отрасли, ее государственной поддержки, что, в том числе, помогло нарастить поголовье сельскохозяйственных животных. Так, маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило на 1 января этого года на 4,9% больше запланированного.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в данной категории хозяйств на 18,7% выше намеченного. Фактическое наличие товарного поголовья коров специализированных мясных пород превышало плановый показатель на 13,1%. Перевыполнено задание и по реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород в расчете на 100 маток на 10%.

Отмечается, что хотя по некоторым показателям имеется отставание, но в целом отрасль животноводства в регионе в минувшем году развивалась успешно. Есть все условия для сохранения положительной динамики и в этом году за счет созданного задела. Все будет зависеть от того, как эти возможности будут использованы на деле с учетом складывающейся непростой ситуации в связи с санкциями западных стран, которые могут привести к проблемам в процессе закупа племенных животных, пишет издание.

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Самообеспеченность Кабардино-Балкарии плодами и ягодами с учетом урожая 2021 года составляет 429%. В минувшем сельскохозяйственном сезоне садоводы республики собрали 535,5 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. В рамках импортозамещения они готовы отправить в субъекты страны более 400 тыс. тонн различной плодово-ягодной продукции высоких вкусовых качеств, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза КБР.

Как отметил глава министерства Хасан Сижажев, аграрии региона в производстве импортозамещающей продукции еще со времен продэмбарго занимают собственную нишу и продолжают расширять свое присутствие в этом сегменте. Фрукты и ягоды из КБР сегодня имеют обширную географию поставок и своих постоянных покупателей, выдерживая жесткую конкуренцию. Весомую роль в этом процессе играет строительство современных плодохранилищ, которые позволяют почти до нового урожая сохранять вкусовые свойства, товарный вид продукции, круглый год снабжая население свежими фруктами. Мощность плодохранилищ составляет почти 186 тыс. тонн. Кабардино-Балкария уже несколько лет подряд входит в топ-5 регионов РФ по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений. В прошлом году в республике было заложено 1,5 тыс. га многолетних насаждений. По словам министра, республика намерена и дальше увеличивать площади закладки многолетних насаждений, наращивать валовой сбор плодов и ягод, наращивать мощности хранилищ и объемы производства импортозамещающей продукции.

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В интервью "Sputnik-Южная Осетия" глава Минстроя республики Эдуард Дзагоев заявил, что антироссийские санкции повлияют на ход выполнения текущей Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО, финансируемой из российского бюджета. Министр отметил, что строительный рынок среагировал на эти события, начали расти цены на основные стройматериалы. По его словам, проводится работа с основными производителями металла, крупными дилерами, организациями, которые реализуют металл в российских регионах. И результатом этой работы стало снижение цен - со ста тысяч рублей за тонну арматуры до 60 тысяч.

"Думаю, что в течение двух-трех недель определенная стабильность на рынке стройматериалов будет достигнута. Тогда можно будет делать прогнозы", – полагает Дзагоев. Глава Минстроя сказал, что отдельные резервы финансовых средств на реализацию Инвестпрограммы не заложены. "Но в любом случае мы реагировать будем по мере того, как будет складываться ситуация. Мы будем прилагать все усилия, чтобы завершить объекты. Если понадобится задействовать какие-то резервы из-за повышения цен на материалы, вопросы будут решаться с российскими коллегами. Строительство останавливаться не должно", – подчеркнул он.

Сейчас готовится корректировка смет на строительные работы. Как сообщил газете "Южная Осетия" заместитель министра Сергей Гаглоев, на некоторых объектах работы продолжаются. Ведется строительство жилого комплекса на ул. Осетинская в Цхинвале и круглогодичного детского лагеря на площадке бывшей турбазы "Мзиугом" в Дзауском районе. В апреле в Цхинвале планируется приступить к очередному этапу реконструкции подземных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, газоснабжение) с последующим благоустройством 8 улиц. Готово к работам и ждет проектно-сметную документацию РГУП "Водоканал", которое обычно занимается реконструкцией сетей газоснабжения и водоотведения. На данный момент предприятием в столице обновлено 75-80% всех водопроводных и канализационных труб. В этом году завершается трехлетняя Инвестпрограмма содействия соцэкономразвитию РЮО (2020-2022 годы). Она включает в себя свыше 50 мероприятий. Основная часть выполнена в предыдущие годы. Осталось реализовать порядка 20 мероприятий, в их числе переходящие стройки.

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Агентство "Абхазия-Информ" сообщает, что парламент республики внес изменения в статью 47 Гражданского Кодекса РА, согласно которым, наряду с гражданами Абхазии, также иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории страны, наделяются правом восстановления абхазской национальной принадлежности. Предоставивший законопроект председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба пояснил, что это даст возможность избежать ограничения прав граждан определенной категории, желающих восстановить свою национальную принадлежность. Указанные изменения позволят восполнить пробелы в данной сфере правового регулирования, предоставив гражданам право не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности, и расширив круг субъектов, обладающих этим правом. Дополнения вносятся также в закон "Об актах гражданского состояния", в соответствии с которыми, правом на восстановление абхазской фамилии наделяются не только этнические абхазы, но также иностранные граждане и лица без гражданства.

Документ вызвал бурное обсуждение парламенте. Мнения разделились. Большинство депутатов выступило за принятие законопроекта, часть парламентариев предложила доработать его, связывая это с риском изменения национальной принадлежности гражданами Грузии. Депутат Гиви Кварчия сказал, что это возвращение исторической справедливости. В 1930-е годы в одночасье тысячам абхазов изменили национальную принадлежность и их никто не спрашивал. "Как мы проголосуем за эти поправки, так мы и останемся в истории", – заявил спикер Валерий Кварчия. По мнению депутата Саида Харазия, надо поддержать законопроект, чтобы "братья адыги и другие проживающие в Абхазии могли получить абхазское гражданство".

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Музей-заповедник – этнографический комплекс "Дагестанский аул" представил выставку "Слова камней. Из истории христианства в Дагестане". Выставка проходит в зале Союза художников РД и посвящена 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Здесь представлен археологический материал (каменные кресты ХI-ХIII вв.), фотографии памятников раннехристианской культуры на территории Дагестана, архивный материал по истории собора Александра Невского в Махачкале и православного зодчества в Дагестане, снимки скульптурных памятников и церковного зодчества, посвященные Александру Невскому, и произведения живописи дагестанских художников на тему христианства. Каждый экспонат имеет свой научный паспорт, который раскрывает его историю. "Как рассказала газете "Дагестанская правда" директор музея-заповедника Зумруд Сулейманова, с идеей организации выставки в музей обратилась Махачкалинская епархия. Предложение поддержали и расширили концепцию выставки, включив разделы по истории христианства в Дагестане и его месту в жизни дагестанского общества.

Дагестан с древних времен считался сложнейшим регионом в этноконфессиональном отношении. Он был коридором, связывающим Восточную Европу с районами Среднего Востока, через его территорию проходили великие переселения народов. Последовательно сменяющиеся религии на территории Дагестана оставили множество памятников духовной и материальной культуры, имеющих большую художественную значимость. Они сыграли важную роль в социальной и духовной жизни народов Дагестана в зависимости от времени и условий их проникновения и распространения.

Нынешняя выставка продолжает запущенный в 2019 году выставочно-просветительский проект "Слова камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша". Но если первая выставка была посвящена истории одного из ранних оплотов ислама в Дагестане – резиденции кайтагских уцмиев Кала-Корейшу, то сегодняшняя экспозиция – первая попытка в визуальном формате показать историю возникновения и распространения в республике одной из мировых монотеистических религий и ее значение в духовной жизни современного Дагестана. Выставка собрала множество ценных экспонатов, рассказывающих о том, как и в какие века распространялось христианство в определенных районах Дагестана. В Урадинском, Галлинском, Хунзахском, Тидибском и Тиндинском могильниках в большом количестве обнаружены христианские памятники VIII – Х веков, а также резные каменные кресты, относящиеся к ХI – ХIV веков. Храм Датуна, часовня ХI века, спрятанная в ущелье, у подножия высоких гор Шамильского района – один из немногих сохранившихся в Дагестане памятников христианской культуры. Сегодня Дагестан остается уникальным краем, где в мире и согласии издавна живут представители многих народов и вероисповеданий, хранящие свои вековые традиции, говорится в публикации.