На строящейся дороге в Агдамском районе на мине подорвался бульдозер

27 мар. 21:58

В Агдамском районе на строящейся дороге Агдам-Физули в освобожденном от армянской оккупации селе Юсифджанлы Агдамского района на армянской мине сегодня подорвался бульдозер.

Информация об этом поступила в Агдамскую районную прокуратуру в районе 16 часов (15:00 мск). Житель Кюрдамирского района Мамедов Халид Асиф оглы, 1991 года рождения, управлявший бульдозером марки LIQONK, наехал на мину, закопанную армянскими вооруженными формированиями, в результате чего правая цепь бульдозера пришла в негодность, сам водитель не пострадал, - передает Тренд.

Прокуратура Агдамского района проводит расследование в связи со взрывом.