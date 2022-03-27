В Минобороны Турции рассказали о переговорах с США по F-16

27 мар. 21:44

Переговоры делегаций Турции и США по вопросу поставок истребителей F-16 прошли позитивно и конструктивно, - заявил сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"… У нас были переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Впоследствии они дважды отправляли делегации в Турцию, эти делегации встречались и беседовали с нашими делегациями. Переговоры между делегациями прошли очень позитивно и конструктивно. Члены делегации, американцы, сказали, что наша работа и требования здесь разумны, логичны, и они их поддерживают. Однако процесс имеет конгрессовое измерение, после того, как они сделают свою работу, они заявили, что перенесут ее на конгресс, мы следим за этим процессом", - приводит слова Акара РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Напомним, ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США предложили его стране купить истребители F-16.