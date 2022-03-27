Соглашение с торговыми сетями сдержит рост цен в Ингушетии

27 мар. 20:43

Ингушетии заключили более 20 соглашений с торговыми сетями для сдерживания роста цен на продукты в условиях санкций, заявил премьер-министр республики Владимир Сластенин.

"В Ингушетии разработан план первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития субъекта в условиях внешнего санкционного давления… Также органами местного самоуправления заключено 22 соглашения с торговыми сетями о сдерживании роста цен", - сказал он, передает пресс-служба правительства региона.

Уточнятся, что также в республике проводятся еженедельные торговые ярмарки местных производителей, по итогу которых специалисты анализируют разницу между ценами на внутренние и завозные продукты.