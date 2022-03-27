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Дагестанское озеро Аджи стало особо охраняемой природной зоной

Дагестанское озеро Аджи стало особо охраняемой природной зоной

Озеро Аджи (Папас), расположенное на границе Каякентского и Дербентского районов, стало особо охраняемой зоной, написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем официальном Telegram-канале.

"Прекрасное озеро Аджи (Папас) и его обитатели: исчезающие виды животных, краснокнижные птицы и фламинго - теперь под особой защитой. Необходимость этой меры давно назрела. Озеро было осушено, территория заброшена, все живое там гибло", - пояснил он.

Поэтому власти решили создать здесь особо охраняемую зону "Папас", в которую входит само озеро и прилегающий к нему дюнный комплекс побережья Каспийского моря.

Меликов заверил, что руководство республики предпримет и другие меры для решения экологических проблем в регионе, так как одна из главных задач - "сохранение уникального богатства и красоты дагестанской природы".

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