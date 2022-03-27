Всемирный банк выделил средства на строительство дороги в Грузии

27 мар. 20:59

Члены совета Всемирного банка одобрили выделение Грузии кредита в сумме $109 млн на строительство автотрассы в стране.

Уточняется, что средства будут направлены на прокладку дороги к горным районам края Кахетия, расположенного на востоке страны, чтобы упросить проезд из региона в Тбилиси.

"В планы входит строительство четырехполосной трассы длинной 17 км между городом Сагареджо и селом Бадиаури. Дорогу планируется построить к 2025 году", - поделился региональный директор Всемирного банка в Закавказье Себастьян Молинеус.