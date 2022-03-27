Дагестанские овощехранилища увеличат в два раза

27 мар. 20:29

В скором времени мощность современных плодо-овощехранилищ в Дагестане увеличится в два раза, что позволит удовлетворить спрос в регионе на овощи и фрукты во внесезонный период, - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Баттал Батталов.

"Современные плодо-овощехранилища возводятся в городах Кизляре и в Кизилюрте. В Табасаранском районе строится уникальное хранилище винограда, не имеющее аналогов в Дагестане. Эти объекты будут готовы уже в текущем 2022 году. Мы планируем увеличить мощность овощехранилищ в регионе в два раза, что станет подспорьем для торговой системы во внесезонный период", - рассказал Баталов, передает ТАСС.

Также в текущем году увеличится посевная площадь – она вырастет на 10 тыс га, новые земли будут выделены для площадей под картофель и капусту. Также в этом году в намерены посадить около 900 га новых садов.