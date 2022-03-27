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Власти Чечни запустят два новых импортозамещающих предприятия

Власти Чечни запустят два новых импортозамещающих предприятия

Власти Чечни планируют модернизировать завод по производству эндоваскулярной продукции ООО "РК групп" - коронарных стендов и баллонных катетеров - и запустить два новых проекта в рамках замещения иностранных медицинских изделий, - сообщил заместитель генерального директора предприятия Сергей Клеймонов.

"Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов и модернизации текущего проекта, и на реализацию новых в медицинской сфере. "РК групп" изначально делал акцент на импортозамещающую линейку востребованных изделий, сейчас это в большей степени актуально в связи с санкциями", - отметил собеседник, передает ТАСС.

Один из проектов планируется реализовать на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Грозном.

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