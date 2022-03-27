Вузы Северной Осетии и Донецка будут сотрудничать

27 мар. 19:58

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКМИ) в Северной Осетии и Донецкий национальный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве, - сообщил и.о. ректора СКМИ Игорь Алексеев.

"Сегодня министерство науки и высшего образования Российской Федерации ориентирует вузы нашей страны на оказание поддержки коллегам из вузов Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Мы тоже подключились к этому процессу и подписали соглашение о комплексном сотрудничестве с Донецким национальным техническим университетом", - рассказал Алексеев, передает ТАСС.

"У нас уже обучаются студенты оттуда, и мы хотим взаимодействовать, помогать нашим коллегам - в этом наша позиция - и руководства университета, и ученого совета, и широкой преподавательской общественности, и объединений обучающихся. Поэтому сотрудничество будем развивать, усиливать. Мы готовы в том числе к обмену преподавателями, к оказанию консультативной помощи и методической, методологической, научной, технической", - пояснил Игорь Алексеев.