Кому на Украине мешает Михаил Погребинский?

Стало известно об обыске у известного украинского политолога, основателя и директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, и на это событие уже начинают реагировать знающие Погребинского другие эксперты, в частности в странах СНГ.

"Вестник Кавказа" поинтересовался о причинах происходящего у эксперта Валдайского клуба, политолога Гюльнары Мамедзаде.

"Прошла информация о проведении обыска в доме известного украинского политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского. Наверное, это тревожный сигнал для широкого экспертного сообщества, объединяющего усилия и формирующего смыслы для понимания сути происходящих процессов, независисмо от границ и политических рамок", - отметила эксперт.

"Михаил Погребинский - один из ведущих аналитиков на постсоветском пространстве, он давно и активно работает в медийном и экспертном поле, и его выступления как правило отличаются сбалансированностью, наличием системного подхода, академичностью. Его мнение по Украине и связанным с ней внешнеполитическими процессами всегда считалось авторитетным во многих странах мира в силу объективности и профессионализма. Он не был подвержен политической конъюнктуре, интересы Украины всегда превалировали во всех его аналитических исследованиях, другое дело – в чем и как он видел настоящее и будущее своей страны. Попытки подавлять здравый смысл тогда, когда он более всего востребован, губительны для будущего обоих братских народов. То, что происходит сегодня в отношениях между Россией и Украиной - это запрограммированная трагедия, начало которой было положено много ранее с подачи третьих сил", - поведала Гюльнара Мамедзаде, подчеркнув, что профессиональная задача экспертных кругов – понять, проанализировать и показать, какие причины лежат в основе кризиса, что особенно сложно в эпоху пост-правды и наличия технологий манипулирования сознанием масс.

"Как представляется, Михаил Погребинский работал исключительно в русле своих профессиональных задач и имел смелость говорить правду даже в самых сложных условиях, не затрагивая вопросы национальной и информационной безопасности своей страны.

Тогда какой месседж несет в себе обыск в квартире известного эксперта? Он мог преступить закон, пытаясь выразить свое экспертное мнение? Вряд ли. Тогда возможно есть силы, которые не заинтересованы в ведении российско-украинского общественного диалога?", - задается вопросом азербайджанский эксперт.

"Мы, эксперты, работающие в информационно-аналитическом поле постсоветских стран, хотим приехать и в Украину, и в Россию, но не для того, чтобы слепо и однозначно поддерживать позицию той или иной страны, а с тем, чтобы помочь оппонирующим сторонам прийти к диалогу, проанализировать болевые точки, показать мотивацию третьих сил, провоцирующих и поддерживающих войну на чужой территории, найти способность услышать друг друга, чтобы остановить кровопролитие. Иного пути нет", - уверена политолог.

"Коммуникации нужны и важны при любых обстоятельствах. Инциденты с обысками или другими видами давления на журналистов и экспертов могут стать опасным сигналом в контексте безопасности не только для своих, но и для зарубежных журналистов и экспертов, если их мнение кому-то не понравится. Россия и Украина – исторически, географически, на ментальном и ценностном уровне связанные народы, противостояние между которыми противоестественно и губительно для обеих стран. Сейчас, прежде всего, важно остановить военные процессы. И экспертные, журналистские, межличностные коммуникации на уровне российского и украинского обществ, в том числе с участием международных партнеров на различных миротворческих платформах, сейчас как никогда важно поддерживать, а не блокировать", - заключила эксперт.