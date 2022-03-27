Грузинские полицейские задержали часть митингующих против роста цен на горючее

27 мар. 19:14

В Тбилиси прошли задержания на митинге против роста цен на топливо, - сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

"По административному правонарушению задержаны 20 человек ", - заявили в МВД, передает РИА Новости.

Акции протеста сегодня прошли не только в Тбилиси, но и в разных городах Грузии. В Тбилиси митингующие пытались перекрыть проезжую часть в центре столицы, но им в этом помешала полиция, в ходе чего и начались задержания.

Участники митинга требовали снизить налог на акциз, провести встречу с представителями руководства страны и предоставить им свой план.

Напомним, цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего года. Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.