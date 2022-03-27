Тепло в столичный регион вернется лишь во второй декаде апреля

27 мар. 18:59

Нормальное для апреля тепло придет в столичный регион лишь на второй неделе апреля, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Нормальное для апреля тепло вернется не раньше второй пятидневки второго месяца весны",- заявил Тишковец, передает РИА Новости.

Что касается нынешнего похолодания, то ненастная погода с ночными морозами и дневной температурой не выше плюс 4 градусов сохранится в Москве и области всю ближайшую неделю, за это время выпадет более половины месячной нормы осадков - до 25 мм.