Делегации России и Украины встретятся в Турции

27 мар. 18:46

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет в очном формате в Турции 29-30 марта, - сообщил в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский.

"Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта", - написал он, передает РИА Новости.

Россия настаивает на комплексном договоре, в котором были бы зафиксированы нейтральный статус и гарантии безопасности Украины, а также ее демилитаризация и денацификация, признание Крыма и Донбасса и другие позиции, однако представители Киева стремятся затянуть переговоры, поскольку полагают, что время работает на них. Кроме того, они не скрывают, что ограничены в принятии самостоятельных решений, поэтому большого продвижения вперед нет, - написал Мединский.

Напомним, российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Они проходят как в виде встреч делегаций на территории Беларуси, так и в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский.