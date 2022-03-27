Ветер и пыльная буря обесточили семь станиц Ставрополья

27 мар. 18:32

Ближе к вечеру на Ставрополье обрушились пыльная буря и сильный ветер, которые нарушили электроснабжение в семи населенных пунктах региона.

"Пыльная буря бушует в Изобильненском, в Новоалександровском, Шпаковском и частично Кочубеевском округах", - сообщает краевое управление ГИБДД в Telegram, передает РИА Новости.

По состоянию на 16:00 мск из-за сильного ветра нарушено электроснабжение в семи населенных пунктах с населением 38,5 тыс человек, из них 7,7 тыс - дети. Повреждены кровли 11 зданий, в том числе детского сада, школ и многоквартирных домов, - сообщили в ГУМЧС России по региону.

Накануне власти Ставропольского края предупреждали, что ожидается сильный ветер с порывами до 30 м/с, а самый мощный удар стихия может нанести по Ставрополю и всей западной части региона.