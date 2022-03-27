Ставропольские правоохранители ищут юных вандалов

27 мар. 18:14

Ставропольские следователи возбудили уголовное дело после осквернения Вечного огня в Невинномысске, - сообщили в прокуратуре региона.

В местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя.

"Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль установление всех обстоятельств и ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандализма, произошедшего в Невинномысске на мемориале "Вечный огонь", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Инцидент произошел накануне, действия злоумышленников попали на камеры видеонаблюдения, в настоящее время правоохранители устанавливают их личности.