КНДР готовится к ядерным испытаниям?

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, Северная Корея, возможно, проводит быструю подготовку к проведению испытания ядерного оружия впервые за более чем четыре года, пишет The Guardian. Информационное агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Северная Корея, похоже, прокладывает "кратчайший путь" к туннелю-3 на своем ранее закрытом ядерном полигоне в Пунгери.

Аналитики Центра исследований в области нераспространения (CNS) заявили в начале марта, что спутниковые снимки показывают признаки восстановления объекта, но восстановление его работоспособности может занять месяцы или годы. Теперь режим Ким Чен Ына, возможно, изменил курс. "Северная Корея резко прекратила свои первоначальные строительные работы по восстановлению входа в туннель-3, и теперь они раскапывают сторону туннеля", - цитирует источник Yonhap. "Таким образом, кажется, что можно будет восстановить объекты в течение месяца".

Пунгери - единственный известный ядерный полигон в Северной Корее. Она провела там шесть испытаний ядерного оружия с 2006 по 2017 год. Последнее и крупнейшее ядерное испытание Северной Кореи, похоже, вызвало несколько небольших землетрясений, но аналитики и представители разведки США заявили, что полигон, вероятно, можно будет использовать снова.

Это событие произошло через несколько дней после того, как Северная Корея нарушила запрет ООН и запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Япония и Южная Корея заявили, что она преодолела 1080 км, достигнув максимальной высоты более 6200 км, спустившись в 90 милях к западу от полуострова Осима на Хоккайдо, самом северном главном острове Японии.

По словам аналитиков, ракета "Хвасон-17" стала самым крупным снарядом на жидком топливе, когда-либо запущенным с дорожно-мобильной пусковой установки. Это был первый с 2017 года случай, когда Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, что стало важным шагом в разработке Пхеньяном оружия, которое могло бы поразить цели в США.

Ким Чен Ын приказал провести испытание из-за "ежедневной эскалации военной напряженности на Корейском полуострове и вокруг него" и "неизбежности давней конфронтации с империалистами США, сопровождаемой опасностью ядерной войны", - сообщило государственное информационное агентство KCNA.

Северная Корея протестировала рекордное количество ракет в январе, а также, похоже, готовится запустить спутник-шпион.

Снимки, полученные со спутника в начале марта, показали очень ранние признаки активности на участке Пунгери, включая строительство и ремонт, сообщили специалисты калифорнийской CNS в отчете.

"Одна из возможностей состоит в том, что Северная Корея планирует вернуть полигон в состояние готовности к возобновлению ядерных взрывных испытаний", - говорится в сообщении. "Сколько времени потребуется Северной Корее для возобновления взрывных испытаний на этом объекте, зависит от степени повреждения самих туннелей, чего мы не знаем с уверенностью".

Пунгери был закрыт после введения Северной Кореей моратория на испытания ядерного оружия в 2018 году. Однако, поскольку переговоры о денуклеаризации зашли в тупик, Ким сказал, что больше не чувствует себя связанным этим мораторием.

В 2018 году Северная Корея убрала все наблюдательные объекты, исследовательские здания и посты безопасности, прежде чем взорвать входы в туннели. Небольшой контингент иностранных СМИ наблюдал за сносом, но Северная Корея отказалась допустить международных инспекторов, что вызвало предположения о возможности восстановления объектов.