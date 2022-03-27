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На Дону до лета введут ограничения для рыбаков

На Дону до лета введут ограничения для рыбаков

С 1 апреля до 31 мая в Ростовской области вводят дополнительные ограничения для рыболовов, усилится контроль со стороны рыбоохраны, - сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

"Ограничения связаны с нерестом рыбы в Дону, следует обеспечить беспрепятственное прохождение рыбы к местам размножения", пояснили в ведомстве, передает "АиФ-Ростов": 

Помимо рыболовства, в регионе активно процветает браконьерство: только за один день рыбоохрана вытащила из реки около четырех тысяч самоловных крючков и две сети.

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