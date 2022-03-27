Под Чернобылем пылает радиоактивный лес

27 мар. 17:44

В Чернобыльской зоне отчуждения из-за боев бушуют масштабные пожары, - сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тыс га лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха", - написала Денисова в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, - отметила она.

"Обращаюсь к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить на Украину экспертов и оборудование для тушения пожаров, чтобы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира", - отметила Денисова.