В Ростове-на-Дону может заработать офис МККК

27 мар. 17:29

В Ростове-на-Дону может открыться дополнительный Международный Комитет Красного Креста (МККК) – такая возможность обсуждается в ответ на растущие нужды из-за кризиса на Украине, - говорится в заявлении МККК, распространенном в Женеве.

"Мы усилили наши ответные меры, направив дополнительные группы на Украину, а также в соседние страны, включая Венгрию, Молдову, Польшу, Румынию и Россию, для поддержки наших операций и эффективного реагирования на гуманитарные потребности там, где они возникают. В рамках этого регионального расширения мы также обсуждаем вопрос об открытии офиса в Ростове, на юге России, где в настоящее время у нас нет офиса", - указывается в заявлении, передает РИА Новости.

В МККК также "намерены значительно увеличить масштабы нашего реагирования на разрушительный гуманитарный кризис, разворачивающийся в регионе".

"Построение и поддержание диалога со сторонами конфликта необходимо для того, чтобы получить доступ ко всем пострадавшим людям, заручившись необходимыми гарантиями безопасности, чтобы наши команды могли доставлять жизненно важную помощь. Этот диалог также служит напоминанием сторонам об их обязательствах по международному гуманитарному праву, включая гуманитарные визиты МККК к военнопленным и другим лицам, находящимся под защитой Женевских конвенций, где бы они ни находились", - отметили в комитете.