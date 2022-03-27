СМИ: антироссийские санкции стали ловушкой для самого Запада

27 мар. 17:11

Санкции США и их союзников, которые вводятся против России, в скором времени приведут к тому, что западные страны сами попадут в ловушку, - пишет The Guardian.

"Значение России для всего мира выходит за рамки ее размеров как 11-й по величине экономики в мире. Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением", - говорится в публикации, передает РИА Новости.

Комментируя решение России ввести расчет за топливо с недружественными странами в рублях, автор статьи пишет, что высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, рискуя обратить вспять тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии. Россия - источник важнейших полезных ископаемых. Кроме того, более 25 африканских стран импортируют более трети своей пшеницы из России, - напомнило издание.

"У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями. А вот Россия сможет разработать новые технологии и благодаря им вырваться из "геополитической клетки", - утверждает автор публикации.

Любопытно, что первым признал этот факт президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер – он предупредил, что страну с мощнейшей экономикой "ждут тяжелые дни".

"Да, в Германии нас тоже ждут тяжелые дни. Дни, которые изменят мир и изменят нас — возможно, быстрее, чем мы могли себе представить. Простая истина состоит в том, что впереди много трудностей. Несмотря на все продолжающиеся дипломатические усилия", - подчеркнул президент, призвав немцев нужно приготовиться быть стойкими и принимать меры жесткой экономии.

И основная проблема здесь не только и не столько в российских контрсанкциях: новый канцлер ФРГ Олаф Шольц не способен сопротивляться давлению со стороны США, а его правительство занимается вредительством, поддерживая антироссийские санкции после начала военной спецоперации на Украине, - пояснил ранее председатель партии "Германский центр" Кристоф Херстель.