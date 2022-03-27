На Кубани стартовал конкурс "Учитель здоровья"

27 мар. 16:43

В Краснодарском крае сегодня был дан старт профессиональному конкурсу "Учитель здоровья Кубани", - сообщает пресс-служба администрации региона.

Он пройдет с 28 по 30 марта в Краснодаре на площадке краевого Института развития образования. В состязаниях примут участие десять педагогов, ставших лучшими среди 48 участников со всего региона: это учителя физкультуры, начальных классов, биологии, истории и педагоги допобразования, - передает "АиФ-Юг".

Конкурсанты выполнят четыре задания – покажут презентацию "Я – учитель здоровья", проведут урок или внеклассное занятие, затем представят самоанализ, а также поделятся с коллегами педагогическим опытом в формате творческой импровизации на тему "Культура здоровья".

Имена двух абсолютных победителей и трех призеров назовут 30 марта на торжественной церемонии закрытия.