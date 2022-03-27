СМИ: Токио закрывает для России торговлю премиум-автомобилями

27 мар. 16:39

На следующей неделе Токио планирует заблокировать экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и предметов роскоши, - пишут "Новые Известия".

"Мы изучим, на какие товары должен распространяться запрет, сводя к минимуму негативное влияние на доходы японских компаний», - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Мера рассматривается в рамках поддержки антироссийских санкций, введенных Западом на фоне спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины.

Напомним, 15 марта в Токио объявили персональные санкции против 17 россиян, среди них 11 депутатов Госдумы. Позже под японские ограничения попали еще 15 частных лиц, девять компаний и организаций из РФ. Ранее в рамках санкций Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к поставке в Россию.