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Штормовой ветер оставил без света на Ставрополье тысячи абонентов

Штормовой ветер оставил без света на Ставрополье тысячи абонентов

Разбушевавшийся на Ставрополье штормовой ветер оставил без света более 6,8 тыс абонентов и частично повредил кровли в Новоалександровском округе Ставрополья, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России. 

Пострадали крыши библиотеки в поселке Светлом, здания филиала "Ставропольэлектросети" в Новоалександровске и детского сада в поселке Равнинном. "Также произошли аварийные отключения электроснабжения в трех муниципальных образованиях. Под отключение попадают 3720 абонентов в Изобильном, 1643 абонента села Красногвардейское -, 1507 абонентов из Новоалександровска", - уточнили в МЧС, передает "АиФ-Ставрополье". 

Погибших и пострадавших нет. Уже начаты работы по восстановлению энергоснабжения.

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