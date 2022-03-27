Штормовой ветер оставил без света на Ставрополье тысячи абонентов

27 мар. 16:14

Разбушевавшийся на Ставрополье штормовой ветер оставил без света более 6,8 тыс абонентов и частично повредил кровли в Новоалександровском округе Ставрополья, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Пострадали крыши библиотеки в поселке Светлом, здания филиала "Ставропольэлектросети" в Новоалександровске и детского сада в поселке Равнинном. "Также произошли аварийные отключения электроснабжения в трех муниципальных образованиях. Под отключение попадают 3720 абонентов в Изобильном, 1643 абонента села Красногвардейское -, 1507 абонентов из Новоалександровска", - уточнили в МЧС, передает "АиФ-Ставрополье".

Погибших и пострадавших нет. Уже начаты работы по восстановлению энергоснабжения.