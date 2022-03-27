Замглавы МИД Ирана обсудил переговоры по ядерной сделке с представителем ЕС

27 мар. 15:59

В воскресенье в Тегеране прошла встреча координатора переговоров по иранской ядерной сделке, политического директора внешнеполитической службы ЕС Энрике Моры с замглавы МИД Ирана Али Багери Кани, сообщает ИРНА.

Стороны обсудили переговоры по ядерной сделке в Вене, включая нерешенные вопросы. Мора также представил информацию по его последним консультациям по этой теме с другими сторонами переговоров.

Багери Кани и Мора в следующие дни будут продолжать свои контакты и консультации, говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что главы внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) после встречи с иранскими официальными лицами в воскресенье отправится в США, чтобы Вашингтон принял свое политическое решение.