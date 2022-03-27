В Грузии тысячи человек вышли на митинги с требованием снижения цен на бензин

27 мар. 15:50

В Тбилиси и Кутаиси сегодня проходят митинги. Тысячи человек вышли на улицы с требованием снижения цен на топливо, передает РИА Новости со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что цены на топливо в Грузии начали расти с осени 2021 года, однако в феврале-марте этого года были зафиксированы резкие скачки. Бензин 92 за месяц вырос почти на 12%, его стоимость за литр достигает более 1,7 доллара, а стоимость литра бензина 95 достигла почти 4 лари (1,25 доллара). Основным фактором роста цен является обстановка на международном рынке и обменный курс.

Участники митингов желают провести встречу с представителями руководства и предоставить им свой план. По их мнению, снизив налог на акциз, можно снизить цены на топливо.